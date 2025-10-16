Российский пенсионер пытался сжечь возлюбленную и ее внука после ссоры

В Городце пенсионера заподозрили в попытке сжигания возлюбленной и ее внука

В Городце пожилого мужчину заподозрили в попытке сжигания возлюбленной и ее внука вместе с квартирой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в октябре. Предварительно, мужчина 1955 года рождения во время ссоры с сожительницей и ее внуком поджег квартиру, где те находились. После этого он скрылся с места происшествия. В результате начавшегося пожара женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ. До избрания меры пресечения фигурант задержан.

Ранее новосибирец пытался сжечь экс-сожительницу и ее детей из-за отказа возобновить отношения.