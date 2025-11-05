На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала ингредиенты, которые помогут восстановить волосы зимой

Врач Бычкова посоветовала выбирать на зиму шампуни с ниацинамидом в составе
true
true
true
close
progressman/Shutterstock/FOTODOM

Зимой кожа головы и волосы страдают от холода, поэтому важно выбирать уход с активными компонентами, которые не только очищают, но и восстанавливают эпидермис на клеточном уровне. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, доктор медицинских наук, эксперт брендов iHee и Exosomore Аржана Бычкова.

«В холодное время года кожа головы теряет влагу, и чувствительность повышается. Нарушается работа сальных желез, замедляется обновление клеток. Именно поэтому шампунь должен не просто смывать загрязнения, а восстанавливать барьер и поддерживать здоровье волосяных фолликулов», — объяснила Бычкова.

Врач посоветовала искать в составе зимнего ухода экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней. По ее словам, эти компоненты помогают ускорить регенерацию, укрепляют волосяные луковицы и улучшают микроциркуляцию, а также обеспечивают здоровый блеск волос.

«Экзосомы сейчас считаются одним из самых перспективных компонентов. Они запускают обновление клеток, способствуют восстановлению после стрессов и снижают раздражение. А декспантенол и ниацинамид отвечают за увлажнение и защиту, делая кожу головы более устойчивой к перепадам температур. Кроме того, не стоит мыть голову слишком горячей водой — она сушит кожу и делает волосы тусклыми. Лучше выбирать теплую температуру и не злоупотреблять феном. А головной убор, если он из натуральных материалов, поможет сохранить влагу и защитить кожу от низких температур», — посоветовала врач.

Ранее мастер маникюра объяснила, как выбрать идеальную форму ногтей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами