Врач назвала ингредиенты, которые помогут восстановить волосы зимой

Зимой кожа головы и волосы страдают от холода, поэтому важно выбирать уход с активными компонентами, которые не только очищают, но и восстанавливают эпидермис на клеточном уровне. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, доктор медицинских наук, эксперт брендов iHee и Exosomore Аржана Бычкова.

«В холодное время года кожа головы теряет влагу, и чувствительность повышается. Нарушается работа сальных желез, замедляется обновление клеток. Именно поэтому шампунь должен не просто смывать загрязнения, а восстанавливать барьер и поддерживать здоровье волосяных фолликулов», — объяснила Бычкова.

Врач посоветовала искать в составе зимнего ухода экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней. По ее словам, эти компоненты помогают ускорить регенерацию, укрепляют волосяные луковицы и улучшают микроциркуляцию, а также обеспечивают здоровый блеск волос.

«Экзосомы сейчас считаются одним из самых перспективных компонентов. Они запускают обновление клеток, способствуют восстановлению после стрессов и снижают раздражение. А декспантенол и ниацинамид отвечают за увлажнение и защиту, делая кожу головы более устойчивой к перепадам температур. Кроме того, не стоит мыть голову слишком горячей водой — она сушит кожу и делает волосы тусклыми. Лучше выбирать теплую температуру и не злоупотреблять феном. А головной убор, если он из натуральных материалов, поможет сохранить влагу и защитить кожу от низких температур», — посоветовала врач.

Ранее мастер маникюра объяснила, как выбрать идеальную форму ногтей.