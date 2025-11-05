Мастер маникюра объяснила, как выбрать идеальную форму ногтей

Чтобы маникюр выглядел гармонично, важно подобрать форму ногтей, подходящую под строение руки и ногтевой пластины. Об этом «Газете.Ru» рассказала мастер маникюра салона 4Hands Елена Степанова. По ее словам, сделать это можно, ориентируясь на несколько простых правил.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — форма линии у кутикулы. Она подсказывает, какой свободный край будет выглядеть естественно. Существует три типа линии: овальная, трапециевидная и квадратная. Глядя на нее, можно определить, какую форму ногтя выбрать. Второй важный момент — длина свободного края ногтя. Условно она делится на две категории: до 5 мм и больше 5 мм. От этого зависит, какие формы будут смотреться аккуратно и не нарушат пропорции руки. Если свободный край меньше 5 мм и линия у кутикулы овальная, подойдут формы овальная или мягкий квадрат. При трапециевидной линии также лучше выбрать овал или мягкий квадрат, а при квадратной — квадрат, мягкий квадрат или овал. При длине ногтя больше 5 мм рекомендации немного меняются. Если у кутикулы овал, подойдут овальная, мягкий квадрат или миндальная формы. Для трапеции — овал и миндаль, а для квадратной линии — мягкий квадрат или миндаль», — пояснила Степанова.

Она отметила, что для коротких ногтей самой универсальной формой считается овал — он делает руки аккуратными и визуально вытягивает пальцы. А для длинных ногтей оптимальны мягкий квадрат и миндаль.

«Миндальная форма сейчас особенно популярна — она выглядит элегантно и подчеркивает длину пальцев. При этом остается практичной, в отличие от острых или слишком квадратных форм. Ногти с овальным краем особенно подойдут активным женщинам. Такой край меньше подвержен сколам и механическим повреждениям, поэтому маникюр дольше сохраняет ухоженный вид», — заключила Степанова.

