Обвиняемый в убийстве генерала Москалика признал вину

Обвиняемый в убийстве генерала Москалика Кузин признал вину по всем пунктам

Обвиняемый в убийстве генерала Ярослава Москалика Игнат Кузин признал вину в суде. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

«Признал вину по всем пунктам предъявленного обвинения», — сказал собеседник агентства.

26 сентября в Главном следственном управлении СК России заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении Игната Кузина, обвиняемого в расправе над заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом.

Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) подготовил и установил самодельное взрывное устройство (СВУ) возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе Московской области, где проживал генерал.

Утром 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда дома, СВУ было дистанционно приведено в действие. В результате взрыва высокопоставленный военный погиб на месте. Кроме того, было повреждено имущество двадцати граждан.

Ранее обвиняемый в теракте против генерала Кириллова частично признал вину.