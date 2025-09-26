На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК завершил расследование дела об убийстве генерала Москалика

В СК завершили расследование дела о теракте, при котором погиб генерал Москалик
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Главном следственном управлении СК России завершили расследование уголовного дела в отношении Игната Кузина, который обвиняется в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщил СК в Telegram-канале.

Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) подготовил и установил самодельное взрывное устройство (СВУ) возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе Московской области, где проживал генерал.

Утром 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда дома, СВУ было дистанционно приведено в действие. В результате взрыва высокопоставленный военный погиб на месте. Кроме того, было повреждено имущество двадцати граждан.

Уголовное дело в отношении Кузина направлено для решения вопроса о передаче в суд. В отношении иных соучастников расследование продолжается.

В августе ФСБ сообщала о задержании в Саратовской области мужчины, которого подозревают в соучастии в убийстве генерал-лейтенанта.

Ранее в Уфе арестовали юношу по обвинению в диверсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами