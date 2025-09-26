СК завершил расследование дела об убийстве генерала Москалика

В СК завершили расследование дела о теракте, при котором погиб генерал Москалик

В Главном следственном управлении СК России завершили расследование уголовного дела в отношении Игната Кузина, который обвиняется в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщил СК в Telegram-канале.

Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) подготовил и установил самодельное взрывное устройство (СВУ) возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе Московской области, где проживал генерал.

Утром 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда дома, СВУ было дистанционно приведено в действие. В результате взрыва высокопоставленный военный погиб на месте. Кроме того, было повреждено имущество двадцати граждан.

Уголовное дело в отношении Кузина направлено для решения вопроса о передаче в суд. В отношении иных соучастников расследование продолжается.

В августе ФСБ сообщала о задержании в Саратовской области мужчины, которого подозревают в соучастии в убийстве генерал-лейтенанта.

Ранее в Уфе арестовали юношу по обвинению в диверсии.