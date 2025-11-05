На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали о погоде в ноябре

Синоптик Варакин: первая половина ноября в Москве будет аномально теплой
Антон Денисов/РИА Новости

На сегодняшний день погода в Москве и Подмосковье больше напоминает первую декаду октября. До 7 ноября температура воздуха будет в пределах +8, +10 °C, что выше климатической нормы. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Предзимья, по его словам, пока не ожидается.

«Характер погоды примерно одинаковый и с небольшим дефицитом осадков, чем положено по климату. Во второй половине ноября уже будут заморозки, первые предвестники зимы — снежинки и даже снежный покров. Но об этом пока трудно говорить. Первая половина месяца будет аномально теплой», — рассказал синоптик.

При этом в ночь на 12 ноября по области возможно понижение температуры до 0 °C, добавил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что с 13 ноября в Москве начнется формирование снежного покрова. К 15-16 ноября его высота может составить уже три-пять сантиметров.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности.

