Стало известно, когда в Москве сформируется снежный покров

С 13 ноября в Москве начнется формирование снежного покрова. К 15-16 ноября его высота может составить уже три-пять сантиметров, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Столбики термометров устремятся к нулевой отметке: в сумерках минимальная температура воздуха будет колебаться от минус трех до плюс двух, в середине дня — от минус двух до плюс трех градусов. Дожди станут переходить в мокрый снег и снег. С 13 ноября московская земля станет постепенно «белеть» — сказал он.

Тишковец добавил, что в ночное время в Москве будут минусовые температуры, ожидается до -6°C, днем будет около 0°C, заверил синоптик.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве до конца недели сохранится теплая погода. Он уточнил, что местами до четверга ожидаются дожди: в среду осадки возможны на севере города, а с пятницы дожди прекратятся. В выходные, 4–5 ноября, осадков не прогнозируется. Дневные температуры составят +6…+8 °С, с четверга по воскресенье ожидается потепление до +9…+12 °С. Ночью термометр будет показывать +4…+7 °С, а к концу недели — около +7…+8 °С.

