В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Кирилл Зыков/РИА Новости

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за тумана. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Отмечается, что туман накроет столицу и Подмосковье с 21:00 до 05:00 5 ноября.

В пресс-службе рекомендовали местным жителям быть особенно внимательными, особенно на дорогах. Водителям следует снижать скорость. Туман ограничивает видимость, может обмануть зрение и затруднить ориентирование. Он искажает восприятие скорости и расстояния до объектов.

Рекомендуется использовать ближний свет фар, который лучше освещает дорогу.

24 октября врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что туман может быть опасен для людей с ослабленным организмом и хроническими болезнями, особенно дыхательной недостаточностью.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа до этого говорила, что в такую погоду аллергики, люди с заболеваниями сердца и сосудов, астматики страдают — у них наблюдается одышка, а влага становится негативным фактором, мешающим нормально дышать.

Ранее водителям объяснили, как безопасно ездить в условиях тумана.

