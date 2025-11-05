На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Им же хуже»: в Госдуме считают, что детей не будут принуждать к урокам с участниками СВО

В Госдуме предположили, что школьников не будут принуждать к лекциям участников СВО
Александр Натрускин/РИА Новости

В России появится профстандарт патриотического воспитания до конца 2027 года, его разрабатывают для вовлечения участников СВО в педагогический процесс, сообщили СМИ. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, обяжут ли посещать такие уроки детей, родители которых выступят против.

«Их же детям будет хуже. Когда человек не понимает, ради чего ему жить и действовать, он практически с полной гарантией действует в ущерб себе самому. Так что, я думаю, принуждения этих детей к выслушиванию лекций не будет. Ну вот объяснять им, что им же хуже, скорее всего, придется. Другое дело, что большая часть родителей все-таки достаточно здравые, чтобы понимать необходимость для их детей такого направления просвещения. Думаю, что желающих из ряда вон выйти будет немного», — сказал депутат.

До этого «Ведомости» сообщили, что Росмолодежь, Минпросвещения, Минобрнауки и другие ведомства разработают профессиональный стандарт патриотического воспитания до конца 2027 года. Сообщается, что министерства разработают методические рекомендации по вовлечению участников СВО в просветительскую патриотическую деятельность.

Ранее сообщалось, что в российских школах звонки на перемены поменяют на композиции о единстве страны.

