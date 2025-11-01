В российских школах звонки на перемены поменяют на композиции о единстве страны

В российских школах в ноябре школьные звонки заменят музыкальные композиции, посвященные единству страны. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

Известно, что в рамках проекта «Мелодии вместо звонков» перемены будут сопровождаться современными патриотическими песнями, приуроченными к Дню народного единства.

В министерстве уточнили, что в ноябрьскую подборку вошли композиции «Братья мои», «Матушка Россия», «Милая Россия», «Мы едины! Непобедимые!» и «Флаг моего государства». Тематика музыкальных пауз также будет связана с другими календарными событиями, включая Международный день пианиста (8 ноября) и День матери (30 ноября).

В ведомстве отметили, что такие музыкальные перемены помогут школьникам обсудить вопросы общности и патриотизма, способствуя укреплению доверия в классах и созданию дружелюбной атмосферы. Проект «Мелодии вместо звонков» действует в российских школах с ноября 2024 года, и вместо обычных звонков учащиеся теперь слышат фрагменты популярных мелодий и классических произведений.

