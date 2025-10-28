Врач предупредила, что БАДы могут сделать ваши анализы ложными

Постоянный прием витаминов и БАДов может сделать результаты анализов недостоверными. На их фоне врачи нередко видят ложные показатели, что мешает вовремя выявить болезнь или приводит к неправильной интерпретации симптомов, рассказала «Газете.Ru» терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

«Показатели чаще всего меняются у тех, кто регулярно принимает железо, витамин D или биотин. Если выпить таблетку железа за день до обследования, уровень железа в крови временно повышается, хотя запасы могут быть низкими. Биотин, известный как витамин красоты, содержится в добавках для волос и ногтей и мешает тестам. Он создает ложное впечатление, что гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3 и Т4) работают неправильно, из-за чего возможен ошибочный диагноз. Биотин также снижает уровень сердечных ферментов (тропонинов), повышая риск пропустить инфаркт», — предупредила врач.

Кроме того, омега-3, куркумин и витамин C временно снижают уровень белка, показывающего воспаление (С-реактивный белок, или CRP). Болезнь при этом остается, но анализы выглядят «здоровыми». Некоторые растительные средства, например экстракт зеленого чая или ашваганда, повышают печеночные ферменты (АЛТ и АСТ). Это может создавать впечатление, будто есть проблемы с печенью, или, наоборот, скрывать уже существующие нарушения. Из-за таких изменений врачу труднее оценить состояние пациента.

«Избыточный прием витаминов вреден. Так, высокие дозы витамина D повышают уровень кальция и увеличивают риск образования камней в почках. Витамин A при чрезмерном употреблении вызывает сухость кожи, ломкость волос и боли в костях. Слишком много йода нарушает работу щитовидной железы — делает ее либо слишком активной, либо замедленной. У людей с болезнями почек токсичность витамина A проявляется быстрее, так как он выводится медленнее», — рассказала эксперт.

Особенно осторожно стоит относиться к добавкам людям с заболеваниями почек, щитовидной железы, органов пищеварения и желчнокаменной болезнью. Более высокий риск осложнений наблюдается при гиперкальциурии и гиперпаратиреозе. Беременные и пожилые чувствительнее к избыточному приему и взаимодействию веществ. Все принимаемые добавки нужно фиксировать в медицинской карте и сообщать о них врачу.

«Чтобы результаты были точными, важно сделать паузу в приеме витаминов. Железо не принимать за сутки до обследования, биотин — за 8–72 часа (в зависимости от дозы). Кальций и магний не пить утром перед сдачей крови; травяные средства отменить за одну-две недели. Некоторые вещества мешают усвоению друг друга: кальций снижает эффективность железа, а цинк — усвоение меди. Кальций, железо и магний уменьшают действие препаратов для щитовидной железы, поэтому добавки и лекарства следует разводить по времени. А витамин C перед тестом на скрытую кровь дает ложный отрицательный результат», — посоветовала врач.

