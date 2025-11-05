На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США бывшая телеведущая зарезала мать в ночь на Хэллоуин

The Sun: в Канзасе экс-телеведущую арестовали за убийство матери на Хэллоуин
true
true
true
close
Wichita Police Department

В Вичите, штат Канзас, 47-летняя бывшая телеведущая Энжелин Мок зарезала свою 80-летнюю мать Аниту Аверс в ночь на Хэллоуин. Об этом сообщает газета The Sun.

Соседи сообщили полиции, что женщина обратилась к ним с просьбой вызвать скорую помощь, утверждая, что нанесла матери раны, чтобы спасти себя. Полиция обнаружила Мок с порезами на руках за пределами дома, а тело пожилой Анииты с несколькими ножевыми ранениями нашли в кровати. Женщину доставили в больницу, где она скончалась через 30 минут.

Энжелин Мок арестовали по обвинению в убийстве первой степени и поместили в тюрьму округа Седжуик под залог в $1 млн. Мотив преступления пока расследуется, дата судебного заседания не объявлена.

По данным LinkedIn, Мок работала в журналистике почти 13 лет — с ноября 2002 по февраль 2015 года. Она занимала должности спортивного репортера, фотографа и ведущей в нескольких филиалах ABC и Fox. На момент ареста женщина трудилась консультантом по управлению данными.

Мать бывшей журналистки Анита Аверс была семейным и брачным терапевтом. В соцсетях она публиковала фотографии с дочерью, в том числе с рабочей съемки и праздничные фото.

Ранее в Челябинске задержали мать пятилетней девочки, тело которой нашли в диване.

