В Челябинске задержали мать пятилетней девочки, тело которой нашли в диване

В Челябинске задержали подозреваемую в убийстве своей пятилетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

В ходе предварительного следствия установлено, что 43-летняя женщина недавно приехала из Башкирии и с сентября 2025 года посуточно арендовала квартиру в Челябинске. Тело девочки обнаружила собственница жилья после выселения подозреваемой. Ребенок был найден в диване как минимум с четырьмя колото-резаными ранами. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

В настоящее время подозреваемую допрашивают. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

4 ноября телеканал RT сообщил, что на тело девочки в диване наткнулась уборщица. По данным СМИ, оно могло пролежать там не один день. Главной подозреваемой по делу проходит мать ребенка. По данным СК, в Челябинске она работала мастером маникюра. Соседи описали женщину как «обычную маму с ребенком».

По данным портала 74.RU, тело ребенка было завернуто в пакет. Жильцы дома пожаловались на тухлый запах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Екатеринбурге мать убила двоих детей и покончила с собой.