В Ленобласти мужчина оборудовал у себя в квартире узел связи мошенников с Украины

МВД Ленобласти: мужчина оборудовал узел связи мошенников с Украины
true
true
true

Жителя города Пикалево Ленинградской области подозревают в том, что он оборудовал в своей квартире узел связи, с помощью которого украинские мошенники крали средства россиян. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД региона.

«Оперативниками предварительно установлено, что с использованием абонентских номеров изъятых у помощника онлайн-аферистов сим-карт были совершены мошенничества в отношении жителей нескольких регионов страны», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). По ней жителю Ленобласти грозит до пяти лет заключения.

Правоохранители рассказали, что мужчина создал на дому стационарный технический центр, посредством которого аферисты могли звонить жителям России, находясь заграницей. Так, полицейские изъяли два GSM-шлюза, роутеры и примерно 240 сим-карт разных операторов.

Фигурант уже находится под стражей.

Ранее в Петербурге арестовали двух иностранных телефонных мошенников.

