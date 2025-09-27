На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовики ликвидировали в Петербурге узел связи онлайн-аферистов

В Петербурге арестовали двух иностранных телефонных мошенников
В Санкт-Петербурге задержали иностранных телефонных мошенников, которые создали узел связи аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По информации следствия, фигуранты отвечали за бесперебойную связь между организаторами дистанционных мошенничеств и их жертвами, разместив нелегальный узел связи в квартире дома на улице Маршала Казакова. В ходе обыска, правоохранители изъяли 260 сим-карт, 3 SIM-бокса, компьютерную технику и банковские карты.

Как уточнили в пресс-службе, задержаны двое иностранных граждан в возрасте 22 и 24 лет. Уточняется, что злоумышленники обманули двух жителей Санкт-Петербурга на сумму более 300 тыс. рублей.

Помимо этого, следствие подозревает задержанных как минимум к 12 аналогичным эпизодам. Мужчин задержали, в отношении них возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ: Мошенничество и Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

До этого сообщалось, что столичный пенсионер обогатил аферистов, отдав им для «сохранности» десятки миллионов рублей.

Ранее психолог перечислил фразы мошенников, запускающие режим паники.

