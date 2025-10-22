В России участились случаи мошенничества с приложениями родительского контроля

В России зафиксировали рост случаев мошенничества с приложениями родительского контроля. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Злоумышленники используют интерес родителей к безопасности детей в сети, предлагая «уникальные» версии приложений, доступ к премиум-функциям или сервисы мониторинга, которые на деле являются инструментами кражи личных данных и финансов», — рассказал парламентарий.

Он уточнил, что жертве, как правило, предлагают скачать приложение из неофициального источника или перейти по ссылке, которая ведет на якобы официальный сайт.

По словам Немкина, для защиты от таких угроз необходимо устанавливать приложения только из официальных магазинов или официальных сайтов разработчиков.

Накануне депутат заявил, что мошенники начали активно атаковать россиян так называемыми лотерейными схемами обмана. Они связываются с гражданами от лица известных брендов, банков, маркетплейсов и обещают ценные подарки, выгодные розыгрыши и различные акции, выманивая у пользователей персональную информацию, включая данные банковских карт.

Чаще всего аферисты реализуют свои схемы с помощью массовых рассылок в соцсетях и мессенджерах, предлагая для получения приза пройти по ссылке на сайт, который внешне выглядит как официальный ресурс известной компании.

Ранее МВД предупредило о новой схеме кражи аккаунтов в мессенджерах.