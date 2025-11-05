На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три человека погибли при крушении самолета в США

При падении грузового самолета в Кентукки погибли три человека, 11 пострадали
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Не менее трех человек погибли и 11 пострадали в результате крушения грузового самолета компании UPS близ Международного аэропорта Луисвилла в штате Кентукки. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир на пресс-конференции в эфире YouTube-канала местных властей.

По словам главы региона, число жертв может возрасти по мере продолжения поисково-спасательной операции. Все пострадавшие доставлены в местные медицинские учреждения, некоторым из них требуется серьезная помощь.

По предварительной информации, причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя воздушного судна во время взлета. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства инцидента.

Грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 потерпел крушение в ночь на 5 ноября. Полицейское управление Луисвилла подтвердило факт авиапроисшествия и сообщило о наличии пострадавших в результате инцидента.

Ранее в США самолет упал на автомагистраль и загорелся.

