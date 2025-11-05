Возвращение Шэньчжоу-20 отложено после столкновения

Китай отложил возвращение пилотируемого корабля Шэньчжоу-20 на Землю после того, как аппарат, по предварительным данным, столкнулся с космическим мусором. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на управление программы пилотируемых полетов КНР.

В управлении заявили, что корабль, «предположительно, подвергся воздействию мелкого космического мусора, и в настоящее время проводится анализ и оценка риска от воздействия».

Во избежание угрозы для здоровья и жизни тайконавтов и ради успеха миссии было принято решение перенести операцию по возвращению Шэньчжоу-20, которая изначально была намечена на 5 ноября. Конкретные новые сроки возвращения не объявлены — их огласят после завершения оценки состояния корабля и возможных повреждений.

Экипаж Шэньчжоу-20 прибыл на орбитальную станцию Тяньгун 24 апреля и состоит из трех членов. Командир — Чэнь Дун, для которого это третий полет (раньше он совершал миссии Шэньчжоу-11 и Шэньчжоу-14). Его товарищи по кораблю Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе выполняют первый космический полет.

Замена экипажа уже была начата: 31 октября Китай запустил Шэньчжоу-21 с тремя космонавтами, которые должны сменить команду на станции. Пуск Шэньчжоу-21 признан полностью успешным, и новый экипаж благополучно пристыковался к Тяньгун.

Китайская орбитальная станция Тяньгун строится с 29 апреля 2021 года, когда на орбиту вывели основной модуль Тяньхэ. Сборка базовой конфигурации станции завершена 3 ноября 2022 года. В базовую Т-образную конфигурацию входят основной модуль Тяньхэ и два лабораторных модуля — Вэньтянь и Мэнтянь.

Ранее КНР впервые представила широкой публике грунт с обратной стороны Луны.