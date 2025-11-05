Число погибших в результате крушения самолета UPS в Кентукки выросло до семи

При падении грузового самолета в Кентукки погибли минимум семь человек

Не менее семи человек погибли в результате крушения грузового самолета компании UPS близ Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки). Об этом в тексте публикации в социальной сети X сообщил губернатор штата Энди Бешир, добавив, что число жертв, «скорее всего, вырастет».

Ранее в ряде сообщений сообщалось о трех погибших.

Авария произошла около 17:20 по восточному поясному времени (1:20 мск среды). По имеющейся информации, на борту находились три члена экипажа. Судя по официальным сводкам и сообщениям местных СМИ, это был грузовой самолет MD-11 компании UPS, следовавший из Луисвилла в Гонолулу.

Телеканал WLKY со ссылкой на источники сообщает, что возможной причиной крушения могло стать возгорание двигателя при взлете и связанная с этим потеря мощности. Эти данные пока носят предварительный характер. Расследование обстоятельств происшествия и официальные выводы еще не опубликованы.

Подробности о ходе спасательной и следственной работы, а также о точном числе пострадавших и жертвах продолжают уточняться.

