ТАСС: в Кении разбился гражданский самолет, на борту которого летели 12 человек

В Кении потерпел крушение гражданский самолет, на борту которого находились 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

Инцидент произошел недалеко от города Квале (восточная Кения). Информация о национальности пострадавших при крушении не приводится. Причины падения самолета также неизвестны.

В агентстве уточнили, что в настоящий момент на месте происшествия работают специалисты.

17 октября издание New York Post писало о том, что в маленьком городе Бэтх-Тауне в штате Мичиган произошло крушение легкомоторного самолета.

Авиакатастрофа произошла примерно в 17:00 рядом с пересечением Кларк-роуд и Пикок-роуд. Все трое пассажиров, личности которых пока не установили, были найдены на месте без признаков жизни. На фотографиях с места происшествия, опубликованных местными СМИ, запечатлели сильный дым и огонь, поднимающиеся из густо заросшего деревьями участка, где упал самолет.

