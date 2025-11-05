Сейсмологи не выразили беспокойства ростом количества землетрясений на Камчатке

Участившиеся подземные толчки на Камчатке, по мнению ученых-сейсмологов, не вызывают оснований для беспокойства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Он рассказал, что для оценки ситуации с участившимися в последние сутки подземными толчками связался с руководителем Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данилой Чебровым. По мнению специалистов, оснований для тревоги не имеется. Зафиксированная серия афтершоков полностью соответствует прогнозируемому афтершоковому процессу. Учащение время от времени толчков является нормальным явлением.

Солодов поручил обеспечить полную готовность всех сил и средств для возможного оперативного реагирования. Он отметил, что при необходимости будут развернуты пункты временного пребывания, для которых в регионе имеется вся необходимая инфраструктура.

Губернатор призвал население сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

4 ноября сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло у юго-восточного побережья Камчатки.

Ранее ученые сообщили о разрушении тектонической плиты в Тихом океане.