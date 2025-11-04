Стало известно, где будет похоронен экс-главред «Известий» Иван Лаптев

Прощание с бывшим главным редактором газеты «Известия» Иваном Лаптевым пройдет 5 ноября на Троекуровском кладбище. Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

Прощание состоится в 11:00 мск в Большом траурном зале.

Иван Лаптев скончался на 92-м году жизни. Он занимал пост главного редактора «Известий» с 1984 по 1990 год. С 1990 по 1991 годы возглавлял Совет Союза Верховного Совета СССР. 21 августа 1991 года под его председательством Президиум Верховного Совета СССР принял постановление, в котором объявил незаконным отстранение президента СССР Михаила Горбачева от обязанностей и их передачу вице-президенту страны. С 25 июля 1995 года по 5 октября 1999 года — председатель Комитета РФ по печати.

Кроме «Известий» Лаптев работал специальным корреспондентом газеты «Советская Россия», был консультантом отдела партийной жизни редакции журнала «Коммунист».

Ранее в Москве скончалась журналист Мария Фролова.