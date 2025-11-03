В Москве ушла из жизни журналист Мария Фролова

В Москве на 34-м году жизни умерла журналист Мария Фролова. О ее смерти сообщил «Ленте.ру» супруг Алексей Стейнерт.

Причину смерти муж раскрывать не стал.

Мария Фролова родилась 17 июля 1992 года в Ярославле. После окончания школы она поступила в Московский государственный институт культуры, где изучала социально-культурную деятельность, а позднее получила дополнительное юридическое образование.

Журналистикой Фролова заинтересовалась еще во время учебы, начав карьеру в ярославской газете «Юность». Позднее она работала в изданиях «Родной город», «Аргументы и факты. Ярославль» и ИА «Блокнот».

В 2017 году Фролова пришла в «Ленту.ру», где работала в отделе «Силовые структуры». Коллеги отмечали ее профессионализм, внимательность к деталям и способность раскрывать сложные темы — от злоупотреблений в правоохранительных органах до случаев домашнего насилия. В 2021 году журналистка перешла в «Известия», где продолжала писать материалы о социальных проблемах.

Знакомые и коллеги вспоминают Марию как талантливого и неравнодушного человека, отличавшегося душевной чуткостью и искренним отношением к людям.

