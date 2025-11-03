На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве ушла из жизни журналист Мария Фролова

Скончалась журналист Мария Фролова, работавшая в «Ленте.ру» и «Известиях»
true
true
true
close
Соцсети

В Москве на 34-м году жизни умерла журналист Мария Фролова. О ее смерти сообщил «Ленте.ру» супруг Алексей Стейнерт.

Причину смерти муж раскрывать не стал.

Мария Фролова родилась 17 июля 1992 года в Ярославле. После окончания школы она поступила в Московский государственный институт культуры, где изучала социально-культурную деятельность, а позднее получила дополнительное юридическое образование.

Журналистикой Фролова заинтересовалась еще во время учебы, начав карьеру в ярославской газете «Юность». Позднее она работала в изданиях «Родной город», «Аргументы и факты. Ярославль» и ИА «Блокнот».

В 2017 году Фролова пришла в «Ленту.ру», где работала в отделе «Силовые структуры». Коллеги отмечали ее профессионализм, внимательность к деталям и способность раскрывать сложные темы — от злоупотреблений в правоохранительных органах до случаев домашнего насилия. В 2021 году журналистка перешла в «Известия», где продолжала писать материалы о социальных проблемах.

Знакомые и коллеги вспоминают Марию как талантливого и неравнодушного человека, отличавшегося душевной чуткостью и искренним отношением к людям.

Ранее умер экс-главред «Известий» Иван Лаптев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами