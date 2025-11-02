Умер экс-главред «Известий» Иван Лаптев

Бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев скончался на 92-м году жизни. Об этом «Известиям» сообщила его супруга Татьяна Лаптева.

Жена экс-главреда уточнила, что Лаптев умер в больнице утром 2 ноября. Татьяна не стала называть причину смерти супруга.

Иван Лаптев занимал пост главного редактора «Известий» с 1984 по 1990 год. С 1990 по 1991 годы возглавлял Совет Союза Верховного Совета СССР. 21 августа 1991 года под его председательством Президиум Верховного Совета СССР принял постановление, в котором объявил незаконным отстранение президента СССР Михаила Горбачева от обязанностей и их передачу вице-президенту страны. С 25 июля 1995 года по 5 октября 1999 года — председатель Комитета РФ по печати.

Кроме «Известий» Лаптев работал специальным корреспондентом газеты «Советская Россия», был консультантом отдела партийной жизни редакции журнала «Коммунист». Имел докторскую степень по философии и был удостоен множества госнаград, включая орден Октябрьской Революции и орден Трудового Красного Знамени. В 1999 году получил благодарность президента РФ за многолетнюю плодотворную деятельность в СМИ.

