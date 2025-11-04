В Омске правоохранители возбудили дело о похищении 10-летнего ребенка

Жительница Омска, которую суд лишил родительских прав, похитила 10-летнего сына, проживавшего с бабушкой. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области.

Инцидент произошел 2 ноября. 32-летняя женщина пришла в квартиру дома на улице 70 лет Октября, забрала ребенка и увезла его в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по факту похищения ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Правоохранители проводят поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемых.

Граждан, располагающих сведениями о том, где могут находиться женщина и ребенок, просят обратиться в полицию.

22 октября жительница Приморья похитила дочь из реабилитационного центра. Мать и ее семилетнюю дочь начали разыскивать после того, как женщина самовольно забрала ребенка из школы в Артеме, не уведомив сотрудников. В конце концов женщина сама явилась на прием в Следственный комитет.

Девочку изъяли из семьи из-за ненадлежащих условий, в которых она жила. Кроме того, ее отчим стал фигурантом уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении падчерицы.

Ранее в США начали задерживать россиян за «похищение» собственных детей.