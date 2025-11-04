На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Омске правоохранители возбудили дело о похищении 10-летнего ребенка

СК: в Омске лишенная родительских прав женщина похитила 10-летнего сына
true
true
true
close
Pixabay

Жительница Омска, которую суд лишил родительских прав, похитила 10-летнего сына, проживавшего с бабушкой. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области.

Инцидент произошел 2 ноября. 32-летняя женщина пришла в квартиру дома на улице 70 лет Октября, забрала ребенка и увезла его в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по факту похищения ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Правоохранители проводят поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемых.

Граждан, располагающих сведениями о том, где могут находиться женщина и ребенок, просят обратиться в полицию.

22 октября жительница Приморья похитила дочь из реабилитационного центра. Мать и ее семилетнюю дочь начали разыскивать после того, как женщина самовольно забрала ребенка из школы в Артеме, не уведомив сотрудников. В конце концов женщина сама явилась на прием в Следственный комитет.

Девочку изъяли из семьи из-за ненадлежащих условий, в которых она жила. Кроме того, ее отчим стал фигурантом уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении падчерицы.

Ранее в США начали задерживать россиян за «похищение» собственных детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами