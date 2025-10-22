Мать выкрала дочь из реабилитационного центра в Приморье и сама пришла к следователю

Жительница Приморья похитила дочь из реабилитационного центра и привела ее к следователю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.

Мать и ее семилетнюю дочь начали разыскивать после того, как женщина самовольно забрала ребенка из школы в Артеме, не уведомив сотрудников. В конце концов женщина сама явилась на прием в Следственный комитет.

«Они [мать с ребенком] сами к нами пришли, с ними работают следователи», — сообщили в ведомстве.

7 октября СМИ сообщили о похищении ребенка. В управлении СК по региону рассказали, что девочку изъяли из семьи из-за ненадлежащих условий, в которых она жила. Кроме того, ее отчим стал фигурантом уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении падчерицы.

Мать девочки на стадии расследования оказывала противодействие правоохранительным органам, но согласилась отправить дочь в реабилитационный центр, откуда затем похитила ребенка.

