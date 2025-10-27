На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США начали задерживать россиян за «похищение» собственных детей

МИД предупредил россиян о риске задержания в США за якобы похищение детей
Антон Денисов/РИА Новости

В Соединенных Штатах начали задерживать граждан РФ за «похищения» собственных детей. Об этом на своем сайте сообщило Министерство иностранных дел России.

«Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего, россиянок по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами», — говорится в сообщении.

Дипведомство рассказало о случае, произошедшем весной 2025 года: россиянку задержали в Нью-Йорке из-за якобы незаконного вывоза ребенка из страны. При этом в графе «отец» в свидетельстве о рождении несовершеннолетнего стоит прочерк, но силовики все равно оформили задержание, потому что бывший муж-американец предъявил результаты ДНК-теста на отцовство.

МИД советует россиянам воздержаться от поездок в США.

В сентябре сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США задержали гражданина Дениса Постового. По словам адвоката, у Постового сейчас «нет легального статуса в США». В прошлом году его обвинили в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве.

Ранее сообщалось, что россиянина, задержанного в Сингапуре по запросу США, оставили под стражей после суда.

