На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажиры застряли в московском аэропорту из-за задержки рейса в Шри-Ланку на 17 часов

В Москве рейс, следовавший в Шри-Ланку, задержали на 17 часов
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

В московском аэропорту рейс в Шри-Ланку задержали на более чем десять часов. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Пассажиры должны были отправиться в Хамбантоту в три часа ночи, но вскоре им сообщили о переносе рейса. В дальнейшем это специалисты авиакомпании делали еще несколько раз.

«Перенесли на семь утра, затем на девять часов, потом — на обед», – сообщается в публикации.

Однако позже им объявили новое время – 20:00. По какой причине полет откладывался, клиентам не рассказали. Некоторые выражают опасения, так как, если проблема в неисправности самолета, на таком воздушном судне им «просто страшно лететь».

Авиакомпания обеспечила клиентов талонами на еду. Помимо этого, по словам самих пассажиров, им предоставили места в гостинице, но для этого им пришлось устроить скандал.

До этого в Нижнем Новгороде пассажирам пришлось ночевать в аэропорту из-за ограничений. Такие меры были введены, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее летевшая в Москву женщина рухнула на пол в аэропорту из-за конфликта о ручной клади.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами