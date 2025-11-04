Пассажиры застряли в московском аэропорту из-за задержки рейса в Шри-Ланку на 17 часов

В Москве рейс, следовавший в Шри-Ланку, задержали на 17 часов

В московском аэропорту рейс в Шри-Ланку задержали на более чем десять часов. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Пассажиры должны были отправиться в Хамбантоту в три часа ночи, но вскоре им сообщили о переносе рейса. В дальнейшем это специалисты авиакомпании делали еще несколько раз.

«Перенесли на семь утра, затем на девять часов, потом — на обед», – сообщается в публикации.

Однако позже им объявили новое время – 20:00. По какой причине полет откладывался, клиентам не рассказали. Некоторые выражают опасения, так как, если проблема в неисправности самолета, на таком воздушном судне им «просто страшно лететь».

Авиакомпания обеспечила клиентов талонами на еду. Помимо этого, по словам самих пассажиров, им предоставили места в гостинице, но для этого им пришлось устроить скандал.

До этого в Нижнем Новгороде пассажирам пришлось ночевать в аэропорту из-за ограничений. Такие меры были введены, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее летевшая в Москву женщина рухнула на пол в аэропорту из-за конфликта о ручной клади.