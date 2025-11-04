Летевшая в Москву женщина рухнула на пол в аэропорту из-за конфликта о ручной клади

Baza: в Турции летевшей в Москву женщине стало плохо из-за конфликта в аэропорту

Женщине стало плохо в аэропорту после просьбы измерить ручную кладь во второй раз. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в аэропорту турецкой Антальи. Пассажирка прошла необходимый контроль, но у трапа один из сотрудников воздушной гавани попросил снова замерять ручную кладь.

В этот момент женщина стала хвататься за сердце и просила, чтобы ее пропустили, однако ее не пускали на борт и заявили, что с таким объемом багажа ей не пройти. После этого путешественница стала убирать из сумки вещи.

«Спустя несколько минут разборок и криков «у меня больное сердце» она все же прошла в рукав, где рухнула на пол», – сообщается в публикации.

В результате женщине помогли сотрудники аэропорта. Им она сказала, что сможет перенести полет. Она была последней, к этому моменту все пассажиры уже находились на борту.

Ситуация повлияла на график самолетов. Борт вылетел из Турции в Москву на полчаса позже запланированного.

