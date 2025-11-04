На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Летевшая в Москву женщина рухнула на пол в аэропорту из-за конфликта о ручной клади

Baza: в Турции летевшей в Москву женщине стало плохо из-за конфликта в аэропорту
true
true
true
close
Shutterstock

Женщине стало плохо в аэропорту после просьбы измерить ручную кладь во второй раз. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в аэропорту турецкой Антальи. Пассажирка прошла необходимый контроль, но у трапа один из сотрудников воздушной гавани попросил снова замерять ручную кладь.

В этот момент женщина стала хвататься за сердце и просила, чтобы ее пропустили, однако ее не пускали на борт и заявили, что с таким объемом багажа ей не пройти. После этого путешественница стала убирать из сумки вещи.

«Спустя несколько минут разборок и криков «у меня больное сердце» она все же прошла в рукав, где рухнула на пол», – сообщается в публикации.

В результате женщине помогли сотрудники аэропорта. Им она сказала, что сможет перенести полет. Она была последней, к этому моменту все пассажиры уже находились на борту.

Ситуация повлияла на график самолетов. Борт вылетел из Турции в Москву на полчаса позже запланированного.

Ранее самолет совершил аварийную посадку на Ставрополье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами