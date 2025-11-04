В приморском ТЦ мужчина приставал к школьнице

В Артеме ищут мужчину, пристававшего к девочке в торговом центре

В Приморье мужчину заподозрили в домогательтсвах в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает «ЧП Артем».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в городе Артем, в торговом центре «Авиатор». На кадрах с места заметно, как компания подростков идет по ТЦ, за ними следует неизвестный, который резко прикоснулся к одной из школьниц, после чего быстро скрылся. Что именно он сделал, не видно.

После того, как видео попало в социальные сети, его обнаружили сотрудники МВД. В полиции уточнили, что по факту произошедшего обращений не было. Несмотря на это, правоохранители организовали проверку.

«Устанавливается личность и местонахождение участников инцидента, а также обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

По результатам будет принято законное решение.

До этого в Архангельской области 54-летнего мужчину арестовали за развращение детей. По версии следователей, будучи пьяным, он пытался склонить девочек к действиям непристойного характера на территории школ.

Ранее в Москве мужчина изнасиловал незнакомую школьницу.