Пьяный россиянин приставал к девочкам около школ и был арестован

В Новодвинске мужчину арестовали за развращение девочек около школ

В Архангельской области мужчину подозревают в развращении детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 54-летний житель Новодвинска в мае и сентябре текущего года приходил на территорию образовательных учреждений в состоянии алкогольного опьянения. Там он подходил к девочкам и пытался склонить их к действиям непристойного характера.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении малолетних.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие», – сообщается в публикации.

До этого в Ленобласти мужчину задержали за надругательства над племянницами сожительницы. По версии следствия, он приставал к девочкам и надругался над ними.

Во время обыска у россиянина изъяли жесткие диски и другие носители, которые могут стать доказательствами по делу.

Ранее многодетная замужняя учительница полгода насиловала ученика.