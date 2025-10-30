В Москве мужчина изнасиловал незнакомую школьницу

В Москве мужчина получил срок 12 лет за изнасилование подростка

В Москве суд вынес приговор мужчине, который надругался над подростком и обокрал его. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Загорьевском проспекте. Угрожая 14-летней девушке, фигурант совершил в ее отношении иные насильственные действия сексуального характера и изнасиловал. После этого мужчина украл у школьницы вещи. Известно, что до произошедшего несовершеннолетняя и нападавший знакомы не были.

«После случившегося несовершеннолетняя рассказала о произошедшем своим родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

