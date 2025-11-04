«До смерти напуганы»: в Киеве боятся реакции людей на отключение электричества

На Украине власти сильно напуганы возможной реакцией граждан на предстоящие отключения электричества предстоящей зимой. Об этом заявил изданию Politico бывший глава национальной украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Они (власти Украины — прим.ред.) до смерти напуганы (возможной реакцией общественности — прим. ред.)», — отметил он.

По мнению Кудрицкого, подобная критика руководства страны будет отчасти оправдана, так как обеспечение населения электричеством будет осложнено из-за задержек в реализации плана по более децентрализованной выработке электроэнергии, который он представил Владимиру Зеленскому три года назад.

Украинская энергетическая компания ДТЭК ранее сообщила о том, что в Киеве вновь будут введены почасовые графики отключения электричества. Графики снова заработают с 16:00 в отдельных районах столицы. Кроме того, ограничения будут действовать и в некоторых областях Украины.

Накануне издание Politico писало, что украинский президент Зеленский сделал бывшего главу «Укрэнерго» Кудрицкого «козлом отпущения» на фоне проблем с электроснабжением в стране. Уточняется, что некоторые районы Украины рискуют остаться без электричества до начала весны, а в квартирах киевлян уже сейчас всего по 10 градусов тепла.

Ранее часть районов Киева осталась без света и тепла из-за перепадов напряжения.