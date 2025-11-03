На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет совершил аварийную посадку на Ставрополье

МЧС: легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на Ставрополье
Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Андроповском округе Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В районе хутора Веселый совершил аварийную посадку легкомоторный самолет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту самолета находилось три человека. В результате происшествия никто не пострадал.

26 октября пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры заявила, что в аэропорту Оренбурга вынужденно приземлился пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Магнитогорск. Причиной послужило ухудшение метеорологических условий в Магнитогорске.

По данным надзорного ведомства, всего на рейс был зарегистрирован 181 пассажир. Людей разместили в отеле в Оренбурге, а вылет лайнера в Магнитогорск запланировали на 14:05 по местному времени (12:05 мск).

Ранее в петербургском аэропорту Пулково самолет, совершивший аварийную посадку, выкатился за пределы взлетной полосы.

