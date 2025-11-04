В Бельгии украли данные о местоположении чиновников ЕС и граждан страны

В Бельгии в открытом доступе в интернете оказались данные о местоположении миллионов жителей страны, включая сотрудников Еврокомиссии и других европейских институтов. Об этом сообщает Echo.

По информации издания, данные о геопозиции абонентов смартфонов были похищены и перепроданы в сети. Журналисты, изучившие материалы, смогли выявить образ жизни и привычки как минимум пяти сотрудников европейских учреждений, включая высокопоставленных чиновников.

В Еврокомиссии выразили обеспокоенность торговлей такими данными и предоставили своим сотрудникам рекомендации по настройкам личных и служебных смартфонов для повышения безопасности.

До этого основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал «Газете.Ru», что украденные у компаний украинскими хактивистами персональные данные россиян используются в три этапа. Сначала злоумышленники пытаются продать их из рук в руки владельцам Telegram-ботов для пробива, после данные сбываются в мошеннические кол-центры и только затем публикуются в открытом доступе.

Прежде из отчета DLBI выяснилось, что с января по сентябрь включительно владельцы Telegram-ботов выкупили у взломщиков по меньшей мере 20 баз данных с личной информацией россиян. Среди выкупленных массивов информации преобладали данные о финансовых операциях, а также сведения о владении недвижимостью и транспортными средствами.

Ранее в России пресекли работу Telegram-бота по распространению личных данных.