В России пресекли работу Telegram-бота по распространению личных данных

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России пресекло работу одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов по распространению персональных данных россиян. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Деятельность ресурса была связана с обработкой больших массивов данных, собранных в результате утечек из различных источников», — уточнила она.

По ее словам, невысокая стоимость подписки создавала угрозу передачи подробной информации о гражданах неограниченному кругу лиц.

Волк отметила, что в Санкт-Петербурге оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца сервиса, который обеспечивал его функционирование и являлся одним из основных администраторов.

До этого основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал «Газете.Ru», что украденные у компаний украинскими хактивистами персональные данные россиян используются в три этапа. Сначала злоумышленники пытаются продать их из рук в руки владельцам Telegram-ботов для пробива, после данные сбываются в мошеннические кол-центры и только затем публикуются в открытом доступе.

Ранее полиция задержала пятерых подозреваемых в мошенничестве на 60 млн рублей.