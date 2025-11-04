На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как вычислить мошенников по объявлению

В МВД назвали завышенные обещания признаком мошеннических объявлений
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Признаками объявлений мошенников могут быть общение только через мессенджеры, нереалистичные обещания и отсутствие конкретики, рассказали ТАСС в МВД России.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники часто обещают слишком выгодные условия. В их объявлениях также обычно нет точного адреса организации, ИНН и официальных реквизитов. Кроме того, в тексте могут быть ошибки, странные формулировки и бесплатные фотографии из интернета.

В МВД добавили, что мошенники нередко навязывают предоплату. Например, предлагают перевести деньги для брони, страховки или гарантии. А общаться они предпочитают исключительно через анонимные номера без городской линии и мессенджеры.

До этого стало известно, что мошенники крадут данные для авторизации на сайте «Госуслуг» через фальшивые объявления в интернете. С их помощью россиян отправляют на фишинговые сайты, где предлагается ввести логин и пароль от личного кабинета для получения компенсаций, субсидий, выплат и льгот.

Ранее мошенники решили заработать на любви россиян к еде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами