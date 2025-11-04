Россиянам объяснили, как вычислить мошенников по объявлению

Признаками объявлений мошенников могут быть общение только через мессенджеры, нереалистичные обещания и отсутствие конкретики, рассказали ТАСС в МВД России.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники часто обещают слишком выгодные условия. В их объявлениях также обычно нет точного адреса организации, ИНН и официальных реквизитов. Кроме того, в тексте могут быть ошибки, странные формулировки и бесплатные фотографии из интернета.

В МВД добавили, что мошенники нередко навязывают предоплату. Например, предлагают перевести деньги для брони, страховки или гарантии. А общаться они предпочитают исключительно через анонимные номера без городской линии и мессенджеры.

До этого стало известно, что мошенники крадут данные для авторизации на сайте «Госуслуг» через фальшивые объявления в интернете. С их помощью россиян отправляют на фишинговые сайты, где предлагается ввести логин и пароль от личного кабинета для получения компенсаций, субсидий, выплат и льгот.

Ранее мошенники решили заработать на любви россиян к еде.