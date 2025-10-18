Россиян предупредили о краже данных «Госуслуг» через фальшивые объявления

МВД РФ: мошенники крадут данные для авторизации на «Госуслугах» через объявления

Мошенники крадут данные для авторизации на сайте «Госуслуг» через фальшивые объявления в интернете. Об этом сообщило МДВ РФ в интервью для ТАСС.

С помощью объявлений россиян отправляют на фишинговые сайты, где им предлагают ввести данные от личного кабинета на «Госуслугах» для получения компенсаций, субсидий, выплат, льгот и т.д.

Чтобы сберечь личные данные, специалисты министерства внутренних дел РФ посоветовали россиянам не пользоваться непроверенными ссылками.

До этого координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что мошенники стали притворяться работодателями и требовать у россиян копии документов под предлогом трудоустройства. Чиновник также предостерег россиян о том, что предложения высокой зарплаты за работу без опыта нередко оказываются мошенническими.

Немкин также добавил, что законопослушные работодатели не требуют у соискателей платы за стажировку. По его словам, сейчас выявление подобных мошеннических схем ведется на федеральном уровне.

Ранее россиянин совершил 73 банковские операции и отдал мошенникам десятки миллионов рублей.