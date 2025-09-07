Мошенники решили заработать на любви россиян к еде

Мошенники начали размещать объявления о поиске дегустаторов еды с ежедневной зарплатой в 5 тыс. руб., передает Sputnik.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, что деньги россиянам обещают за заказ, дегустацию блюд и короткий отчет. При переходе по ссылкам пользователь попадет в закрытые группы и боты в мессенджерах, где рекламируют мошеннические проекты и онлайн-казино, а юзер становится жертвой фишинга (мошенничества с целью получения логинов и паролей).

«Любые предложения, которые приходят, должны быть ответом на ваш запрос. А если приходят такие предложения в качестве спама, рассылки, то по ссылкам от неизвестных контактов переходить ни в коем случае нельзя», — предостерегла эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Она подчеркнула, что при трудоустройстве работодателю не нужны данные карты и секретные коды из СМС.

В конце августа мошенники стали втягивать подростков в финансовую пирамиду, обещая деньги за «прослушивание музыки». Несовершеннолетним сулят до 1 тыс. руб. в день. Для начала «работы» нужно сделать взнос. Впоследствии подростки узнают, что «прослушивание музыки» не приносит почти никаких денег, а зарабатывать позволяет перепродажа доступа к «проекту» другим людям.

Ранее студентка отдала почти 10 млн рублей мошеннику с «корочкой».