В России могут ввести механизм списания ипотеки для учителей в селах

Депутаты СРЗП предложили списывать ипотеку для учителей в малых городах и селах

Депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) направили обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в рамках которого предложили ввести механизм списания ипотеки для работающих в малых городах и селах учителей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

«Представляется обоснованным внедрить на федеральном уровне механизм списания ипотечной задолженности педагогическим работникам, занятым в территориях и по предметным направлениям с подтвержденным дефицитом», — говорится в обращении.

Авторами инициативы стали лидер СРЗП, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

В рамках идеи списание ипотеки предлагается сделать поэтапным — за каждый полный учебный год. При этом полное освобождение от долга должно наступить после пяти лет непрерывной работы, следует из документа.

22 октября заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил министру финансов Антону Силуанову письмо, в котором предложил ввести единый механизм субсидирования ипотеки для работников ключевых отраслей — от машиностроения и судостроения до энергетики, ИТ, науки, образования, здравоохранения, транспорта и сельского хозяйства. Ставка по ипотеке для них должна быть от 4 до 6%, следует из документа.

Ранее в Госдуме заявили о бумажном «терроре» в отношении учителей.