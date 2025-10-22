В Госдуме попросили Минфин ввести ипотеку под 4–6% для врачей и учителей

В России нужно ввести единый механизм субсидирования ипотеки для работников ключевых отраслей — от машиностроения и судостроения до энергетики, ИТ, науки, образования, здравоохранения, транспорта и сельского хозяйства. Ставка по ипотеке для них должна быть от 4 до 6%. Об этом говорится в письме заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, направленном министру финансов Антону Силуанову (есть у «Газеты.Ru»).

Ключевые отрасли экономики формируют основу промышленного потенциала и человеческого капитала России, подчеркивается в письме.

«Сейчас в ряде регионов России квартирами обеспечены не все: около 13% семей живут в арендованных квартирах, примерно 7% — в стесненных условиях (менее 10 кв. м на человека). Высокие цены и ипотечные ставки — главная причина, почему люди не могут купить жилье. Чтобы решить эту проблему, предлагается компенсировать предприятиям часть процентной ставки по ипотеке — чтобы для работников она не превышала 6% годовых, при условии, что человек работает на этом предприятии не меньше пяти лет», — отмечается в письме.

Также отдельно предлагается включить в программу молодых специалистов, которые пришли на завод или фабрику после вуза. Для них действовали бы те же правила: льготная ставка при работе не меньше пяти лет. Если сотрудник увольняется раньше, ставка повышается до рыночной.

Для предприятий в сельской местности и малых городах можно установить еще более выгодные условия — субсидировать ипотеку до уровня 4% годовых, уточнил Аксененко.

По мнению депутата, реализация этих мер поможет:

• удержать квалифицированных сотрудников в ключевых отраслях,

• снизить социальную уязвимость семей,

• повысить мотивацию людей оставаться на производстве.

С учетом сказанного предлагается, чтобы Минфин рассмотрел возможность реализации этих инициатив и представил свою позицию по вопросу.

Аксененко признал необходимость в России ипотеки по профессиям 16 октября.

Ранее в России заметили оживление на рынке вторичных квартир.