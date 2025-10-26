На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили о бумажном «терроре» в отношении учителей

Чернышов: нагрузка на учителей стала главным препятствием для обучения
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Бюрократическая и внеучебная нагрузка, которой подвергаются учителя, стала главным препятствием для качественного обучения. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, ссылаясь на проведенное его командой исследование.

«Ситуацию, которую нам продемонстрировал опрос, можно назвать не иначе как «бумажным террором». Фактически, отчеты и справки, организационные моменты подменили собой учеников», — сказал он, отметив, что учителя вместо общения с детьми и творческой работы были «превращены в клерков, которые сутками заполняют бесконечные таблицы, формы, планы».

По его мнению, это не только подрывает качество образования, но и ведет к профессиональному выгоранию педагогов.

Депутат призвал срочно разработать и принять меры по цифровизации и радикальному сокращению бумажной нагрузки, чтобы «вернуть учителю время на учительство.

Вице-спикер намерен направить предложения на эту тему министерству просвещения РФ.

До этого сообщалось, что абитуриентов, поступающих в педагогические вузы России, со следующего года обяжут сдавать ЕГЭ по предметам, которые они планируют преподавать.

Ранее депутат Госдумы предложила поднять выплаты за классное руководство.

