«Одно умное дело»: в Госдуме похвалили главу Вологодчины за памятник Ивану Грозному

В Вологде начали установку девятиметрового памятника Ивану Грозному – официальное открытие пройдет 4 ноября, в День народного единства. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман назвал Вологду символичным местом для установки монумента Грозного. По его словам, россияне должны извлечь исторический урок и не допустить ошибок XVI века, когда правил царь.

«Рад, что наконец-то губернатор Вологды сделал одно умное дело. Попытки Филимонова бороться с пьянством и абортами обернулись массовыми выездами жителей для того и другого за пределы области, и суммарно проблема даже возросла. Что касается Ивана Васильевича Рюрикова, то он один из самых оклеветанных персонажей в отечественной истории, и хорошо, что в Вологде, куда ему пришлось на некоторое время выехать во время разборок между боярами в Москве, не считавшими возможным подчиняться кому бы то ни было. Рад, что в Вологде занялись возрождением репутации первого русского царя», — заявил Вассерман.

Депутат объяснил, зачем в 2025 году «возрождать репутацию» Ивана Грозного. По его словам, фигуру царя необоснованно оболгали.

«Кто не изучает свою историю, обречен ее повторять. В нашей истории есть слишком много эпизодов, либо вовсе не изученных, либо оклеветанных настолько, что мы просто боимся изучать их всерьез. И скажем, если мы не изучаем всерьез эпоху борьбы с междуусобным сепаратизмом, то мы, соответственно, не знаем толком, что делать при очередных вспышках этого сепаратизма. Если мы считаем достоверными обвинения в адрес царя, возведенные одним из крупнейших казнокрадов того времени — князем Курбским, то мы, соответственно, будем и сейчас казнокрадов, пытающихся прикрыться политическими мотивами, считать добросовестными. А тех, кто выводит их на чистую воду, — преступниками. Нам важно знать всерьез свою историю. Ну и попутно, конечно, разбираться, кто и зачем возводит на нашу историю клевету, чтобы понимать мотивы тех, кто клевещет на нынешнюю нашу деятельность», — сказал парламентарий.

Вассерман рассказал, может ли памятник стать достопримечательностью России.

«Слава памятника зависит не от его размера, а от художественных достоинств и от исторической ценности той личности, кому памятник поставлен, художественные достоинства, конечно, очень важны. Вспомните хотя бы памятник геморрою (памятник Федору Достоевскому в Москве, который в народе так называют. – «Газета.Ru»). Дело в том, что Рукавишников изобразил Достоевского на памятнике перед библиотекой имени Ленина в очень характерной позе, так что любой, кто когда-либо сам страдал геморроем или видел людей, страдающих геморроем, просто не может назвать этот памятник иначе, нежели памятник геморрою. И эта поза заставляет вообще забыть об историческом и художественном значении самого Федора Михайловича Достоевского. Надеюсь, что памятник Ивану Грозному будет выглядеть не столь дико. И, кстати, насчет размеров. Шутка, очень любимая питерскими экскурсоводами наверху Александровской колонны: «статуя ангела в натуральную величину» — никто, в принципе, не знает, каковы могли бы быть размеры ангела», — сказал он.

Автором инициативы по установке памятника Ивану Грозному является глава Вологодской области Георгий Филимонов. В октябре 2024 года он назвал царя «символом русского мира» и «умножителем земель».

