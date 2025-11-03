«Повторение истории со Сталиным». Что не так с памятником Ивану Грозному в Вологде

В Вологде 4 ноября состоится торжественное открытие памятника Ивану Грозному. Девятиметровый монумент установлен на обновленной площади у кремля, рядом с Воскресенским собором. Губернатор области Георгий Филимонов, выступивший инициатором установки, заявил, что царь «навсегда вписан в историю» города, который видел будущей столицей Русского государства. Однако активисты уже раскритиковали установку, напомнив о незаконном памятнике Сталину, который суд обязал демонтировать.

В Вологде будет открыт памятник царю Ивану IV (Грозному), сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в cвоем Telegram-канале.

«4 ноября мы открываем обновленную площадь у нашего Вологодского кремля и памятник Иоанну Васильевичу», — говорится в обращении Филимонова.

Ранее губернатор сообщил, что памятник высотой 9 метров будет установлен на обновленной площади у Вологодского кремля, рядом с Воскресенским собором и его колокольней.

«Установка памятника Иоанну Васильевичу более чем логична в Вологде, потому что фигура Ивана Грозного неотъемлемо связана с Вологдой и историей нашей области», — подчеркнул губернатор.

Филимонов, выступивший инициатором установки монумента, отмечал, что памятник станет символом движения Русского государства вперед, приумножения земель, распространения православной веры.

«Жемчужина Вологды»

Внешний вид памятника был выбран по итогам открытого конкурса, на котором победа была присуждена коллективу скульптора Михаила Красильникова.

Губернатор Филимонов тогда отметил, что Иван Грозный «навсегда вписан в историю» города.

«Именно Вологду царь Иван IV видел будущей столицей Русского государства, реализуя здесь свои амбициозные планы, в том числе возведение каменной крепости и основание соборного храма. Появление здесь памятника считаем правильным, закономерным и абсолютно взвешенным решением» , — сказал глава региона.

Скульптор Красильников заявил, что памятник станет «жемчужиной Вологды».

«Очень сильно, очень хорошо получилось, я очень доволен. Этот памятник является и будет являться жемчужиной города Вологда, я так считаю. Сложности бывают всегда, но мы с этим справились. Он получился человеком волевым, сильным, устремленным вперед к достижениям, исторические свершения и так далее», — приводит слова скульптора Telegram-канал «Подъем».

Автор скульптуры добавил, что, «судя по реакции людей, которые фотографируются вокруг с разных точек», памятник станет популярным у горожан.

Незаконные монументы

При этом установку памятника раскритиковали в движении «Настоящая Вологда», где напомнили о законе, который запрещает устанавливать монументы на территории объектов культурного значения, которым является Вологодский кремль.

«Это повторение истории со Сталиным — суд уже обязал демонтировать незаконно поставленный памятник, теперь очередь за кремлем», — заявили в организации.

Ранее памятник Сталину, также установленный по замыслу Филимонова рядом с музеем «Вологодская ссылка», был признан незаконным. Такое решение вынес апелляционный суд, утвердивший вердикт арбитража о демонтаже памятника и требовании его поставщика вернуть 10 млн рублей в бюджет.

Согласно иску прокуратуры, закупка монумента была неправомерной, а его цена — завышенной. При этом в министерстве культуры с решением суда не согласились.

«С решением 14-го арбитражного апелляционного суда о признании незаконным контракт на установку памятника Сталину не согласны. Оно будет обжаловано. Одновременно будут приняты все меры правового характера для сохранения монумента на месте. Ни о каком демонтаже памятника речи не идет», — приводит ТАСС заявление ведомства.