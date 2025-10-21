Россиянин-живодер издевался над собакой, подвесив ее на веревке

В Калининградской области живодер издевался над собакой, подвесив ее на веревке

В Калининградской области возбудили уголовное дело после издевательств над собакой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Правдинском районе, где местная жительница стала очевидицей жестокого обращения соседа с животным. В ходе проверки участковые уполномоченные полиции предварительно выяснили, что 46-летний мужчина подвесил свою собаку на веревке. В результате животное не выжило.

По факту произошедшего дознавателем отделения полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

До этого в Рыбинске мужчина избил собаку молотком и отнес на помойку. Волонтеры подобрали животное и оказали ему помощь, однако у избитого пса в итоге отказали задние лапы.

Ранее в Астрахани мальчик выволок лебедя из озера за шею.