На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин-живодер издевался над собакой, подвесив ее на веревке

В Калининградской области живодер издевался над собакой, подвесив ее на веревке
true
true
true
close
Shutterstock/Kosobu

В Калининградской области возбудили уголовное дело после издевательств над собакой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Правдинском районе, где местная жительница стала очевидицей жестокого обращения соседа с животным. В ходе проверки участковые уполномоченные полиции предварительно выяснили, что 46-летний мужчина подвесил свою собаку на веревке. В результате животное не выжило.

По факту произошедшего дознавателем отделения полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

До этого в Рыбинске мужчина избил собаку молотком и отнес на помойку. Волонтеры подобрали животное и оказали ему помощь, однако у избитого пса в итоге отказали задние лапы.

Ранее в Астрахани мальчик выволок лебедя из озера за шею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами