Петербуржец швырнул об стену маленькую собаку на глазах у ее хозяйки

В Петербурге мужчина наказал чужую собаку за лай и попал на видео

В Санкт-Петербурге агрессивный мужчина швырнул маленькую собаку в стену. Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал «Мегаполис».

Инцидент произошел в субботу, 1 ноября, в многоэтажке по улице Маршала Говорова, когда девочка-подросток вернулась с питомцем домой после вечерней прогулки.

Ее папильон залаял на незнакомую девушку, вышедшую из лифта. Свидетелем этой сцены стал неадекватный мужчина. Он приблизился к животному и пригрозил хозяйке: «Держи свою собаку, а то она не доедет».

Девушка не отпускала пса, но агрессору было все равно. Он схватился за поводок и с силой подбросил собаку, в результате чего ударилась о стену и упала на пол на глазах у хозяйки.

Мать девушки уже обратилась в полицию, а соседи мужчины решили обнародовать видео, чтобы привлечь внимание к ситуации, и добиться реального наказания для хулигана.

