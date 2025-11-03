На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ослов все больше»: в РПЦ раскритиковали стремление россиян к материальному благополучию

Иерей РПЦ Струцкий осудил стремление россиян к материальным благам
true
true
true

Иерей РПЦ Андрей Струцкий в публичной лекции раскритиковал соотечественников за приоритет материальных благ над духовностью, сравнив граждан с ослами. Видео с заявлением священнослужителя опубликовал Telegram-канал «Нетипичный Краснодар».

«Получается, что сейчас время такое, когда кормят этих «ослов» своих, и эти «ослы» ничего не хотят делать. Никакие заповеди им не нужны, потому что все это идет против желудка «осла». «Осел» говорит, я хочу отдыхать, есть, пить и веселиться… Поэтому христианство сейчас умаляется, потому что таких вот «ослов» все больше и больше. И ничего не хотят знать, кроме своего желудка. Почти каждый ищет соломку, где можно полежать, отдохнуть и почесаться», – заявил Струцкий.

31 октября в РПЦ призвали молиться за души «хэллоуинствующих» соотечественников, потому что Хэллоуин представляет собой заигрывание с темной силой. В свою очередь адвокат Олег Зернов напомнил россиянам, что демонстрация в Хэллоуин символики, которую возможно ассоциировать с сатанизмом (движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), может грозить арестом.

Ранее в РПЦ опровергли призывы скрывать измены от жен.

