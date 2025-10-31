Жорин объяснил, могут ли арестовать за празднование Хэллоуина

Домашние костюмированные вечеринки на Хэллоуин не запрещены и уголовно не наказуемы, заявил в беседе с «Газетой.Ru» звездный адвокат Сергей Жорин. По его мнению, массовых «арестов за Хэллоуин» ожидать не стоит.

«Если у вас или ваших знакомых домашняя вечеринка по Хэллоуину, предусмотрены костюмы, тыквы, музыка, но не нарушается общественный порядок и не происходит что-то противозаконное — риска уголовной ответственности нет. Если же мероприятие публичное, организаторское: приглашаются незнакомые люди, возможно без согласования, и возникают нарушения — тогда риск административной ответственности выше», — пояснил Жорин.

До этого российский адвокат Олег Зернов напомнил, что демонстрация в Хэллоуин символики, которую возможно ассоциировать с сатанизмом (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), может грозить административным арестом, потому что является нарушением Кодекса об административных правонарушениях России.

В свою очередь в РПЦ призвали молиться за души «хэллоуинствующих» соотечественников, потому что Хэллоуин представляет собой заигрывание с темной силой.

