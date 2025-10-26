Самолет экстренно сел в Оренбурге

Следующий из Петербурга в Магнитогорск самолет незапланированно сел в Оренбурге

Следовавший из Санкт-Петербурга в Магнитогорск самолет совершил незапланированную посадку в Оренбурге из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По ее информации, инцидент произошел утром 26 октября.

«По причине неблагоприятных метеорологических условий в городе Магнитогорске в аэропорту города Оренбурга произведена незапланированная посадка рейса № 341 авиакомпании NordWind по маршруту Санкт-Петербург — Магнитогорск», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, на рейс был зарегистрирован 181 пассажир. Пассажиров разместили в отеле в Оренбурге. Вылет в Магнитогорск запланирован на 14:05 (12:05 мск).

23 октября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), экстренно сел в аэропорту Самары из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок, пожаловавшейся на затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Речь идет о 13-летней девочке, летевшей со старшей сестрой без сопровождения взрослых.

Ранее самолет аварийно сел в московском аэропорту.