На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самолет экстренно сел в Оренбурге

Следующий из Петербурга в Магнитогорск самолет незапланированно сел в Оренбурге
true
true
close
Depositphotos

Следовавший из Санкт-Петербурга в Магнитогорск самолет совершил незапланированную посадку в Оренбурге из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По ее информации, инцидент произошел утром 26 октября.

«По причине неблагоприятных метеорологических условий в городе Магнитогорске в аэропорту города Оренбурга произведена незапланированная посадка рейса № 341 авиакомпании NordWind по маршруту Санкт-Петербург — Магнитогорск», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, на рейс был зарегистрирован 181 пассажир. Пассажиров разместили в отеле в Оренбурге. Вылет в Магнитогорск запланирован на 14:05 (12:05 мск).

23 октября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), экстренно сел в аэропорту Самары из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок, пожаловавшейся на затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Речь идет о 13-летней девочке, летевшей со старшей сестрой без сопровождения взрослых.

Ранее самолет аварийно сел в московском аэропорту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами