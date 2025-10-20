На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет в Петербурге выкатился за пределы ВПП при аварийной посадке

true
true
true
close
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), круживший над Петербургом из-за проблем с уборкой шасси, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту Пулково. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что сотрудники экстренных служб направляются к месту посадки воздушного судна. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что самолет Airbus A-320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» готовится к аварийной посадке в аэропорту Пулково. Самолет рейса Санкт-ПетербургБаку вырабатывал топливо в воздухе над городом перед экстренной посадкой.

19 октября самолет Superjet экстренно вернулся в аэропорт Минеральных Вод из-за трещины лобового стекла. Воздушное судно направлялось в Тель-Авив.

Ранее грузовой Boeing 777 упал в море.

